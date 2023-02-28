Синоптик Леус: зима в Москве была на 1,2 градуса выше климатической нормы

Зима в Москве была на 1,2 градуса выше климатической нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последний день календарной зимы можно подвести итоги холодного времени года в Москве. Эта зима была теплее климатической нормы на 1,2 градуса. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Основной вклад в столь высокие показатели внес февраль, который был теплее климатической нормы на 1,9 градуса. Декабрь же был максимально близок к норме — всего плюс 0,3 градуса.

За всю зиму в Москве выпало существенное количество осадков, которых было больше нормы на целых 17 процентов. В декабре выпало более двух месячных норм, а февраль же напротив стал довольно сухим месяцем, но январь и вовсе лишь преодолел половину нормы осадков.

Ранее KP.RU писал, что 28 февраля в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и небольшой снег на протяжении всего дня. Температура воздуха может опускаться днем до трех градусов ниже нуля.