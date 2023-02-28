Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 февраля 2023 12:36

Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метро

Торжественная церемония состоится 1 марта
Роман ПОЛОСИКОВ
Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метр

Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метр

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метро. Мероприятие состоится первого марта. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из самых крупных во всем мире проектов метростроения. Было построено 70 километров линий, три электродепо и 31 станция.

В эксплуатацию будут введены 9 последних станций Большой кольцевой линии: «Марьина роща, «Сокольники», «Рижская», «Каширская», «Сокольники», «Печатники», «Текстильщики», «Нагатинский затон», «Варшавская» и «Кленовый бульвар».

Ранее KP.RU рассказывал, что во время встречи Сергея Собянина и Владимира путина, мэр Москвы предложил президенту поучаствовать в долгожданном открытии БКЛ. Еще тогда мэр отметил важность этого события для развития московского метрополитена.