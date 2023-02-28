Москвичей предупреждают о сильном ветре с порывами до 17 метров в секунду

Москвичей предупреждают о сильном ветре в Москве с порывами до 17 метров в секунду Фото: Олег УКЛАДОВ

В Москве во второй половине дня 28 февраля ожидается усиление ветра. Временами его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Такое предупреждение появилось в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Всех жителей и гостей города призывают быть более внимательными и аккуратными при передвижению по городу.

При таких погодных условиях стоит избегать шатких конструкций, внимательно следить за линиями электропередач, а также не пытаться укрыться от стихии под деревьями.

Водителям же стоит быть более бдительными как на дорогах, так и паркуя свои транспортные средства. Не рекомендуется делать это возле деревьев и рекламных щитов.

Ранее KP.RU рассказывал о погоде в Москве 28 февраля. Ночью может похолодать до восьми градусов ниже нуля, а небольшой снег будет идти на протяжении суток.