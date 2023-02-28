Таксист на юго-западе Москвы изнасиловал спящую клиентку Фото: Олег ЗОЛОТО

На юго-востоке Москвы еще в ночное время суток 22 октября 2022 года мужчина за рулем такси вез девушку, которая была в нетрезвом состоянии и уснула. В припаркованной машине на проспекте 60-летия Октября он пересел к ней и изнасиловал на заднем сиденье автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Следственного комитета.

В результате следственных мероприятий удалось установить личность преступника и задержать его.

Теперь ему будет предъявлено обвинение в изнасиловании, а в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании для задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

За это ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее KP.RU писал, что на западе Москвы мужчина изнасиловал свою знакомую угрожая ей убийством. За это преступник может получить до десяти лет тюрьмы. Сейчас следователи укрепляют доказательную базу для передачи дела в суд.