Мэр Собянин утвердил планы по развитию системы образования Москвы на 2023 год Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние 12 лет в Москве построили 528 новых зданий школ и детских садов. Развитие системы московского образования — важная часть деятельности правительства города. О планах по ее развитию на 2023 год поделился на портале мэра и правительства Москвы Сергей Собянин.

Большое внимание город уделяет развитию электронных сервисов для учебы.

Также в приоритете строительство новых школ и детских садов, повышение квалификации преподавателей и профессиональная подготовка подрастающего поколения.

Уже с сентября 2023 года в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования, а столичные наработки и технологии уже начали использовать по всей стране.

Помимо этого приоритетными задачами назвали проведение мероприятий в рамках Года педагога и наставника, совершенствование систем диагностики качества образования и многие другие важные проекты в сфере образования.

Ранее KP.RU рассказывал, что Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Оно состоится уже 1 марта.