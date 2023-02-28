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НовостиОбщество28 февраля 2023 15:51

Мэр Собянин утвердил планы по развитию системы образования Москвы на 2023 год

Большое внимание будет уделяться развитию электронных сервисов для учебы
Роман ПОЛОСИКОВ
Мэр Собянин утвердил планы по развитию системы образования Москвы на 2023 год

Мэр Собянин утвердил планы по развитию системы образования Москвы на 2023 год

Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние 12 лет в Москве построили 528 новых зданий школ и детских садов. Развитие системы московского образования — важная часть деятельности правительства города. О планах по ее развитию на 2023 год поделился на портале мэра и правительства Москвы Сергей Собянин.

Большое внимание город уделяет развитию электронных сервисов для учебы.

Также в приоритете строительство новых школ и детских садов, повышение квалификации преподавателей и профессиональная подготовка подрастающего поколения.

Уже с сентября 2023 года в Москве начнет действовать единый стандарт предпрофессионального образования, а столичные наработки и технологии уже начали использовать по всей стране.

Помимо этого приоритетными задачами назвали проведение мероприятий в рамках Года педагога и наставника, совершенствование систем диагностики качества образования и многие другие важные проекты в сфере образования.

Ранее KP.RU рассказывал, что Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Оно состоится уже 1 марта.