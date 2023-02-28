Таксист сбил 7-летнего ребенка на пешеходном переходе на Измайловском бульваре Москвы Фото: прокуратура Москвы

В Москве на Измайловском бульваре водитель такси сбил семилетнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом рассказали в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

После столкновения на место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы города, а мальчик был госпитализирован в одно из медицинских учреждений столицы. О степени травм ребенка не сообщается.

Прокуратура взяла под контроль ход установления всех причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. По результатам работы следователей будет принято процессуально решение.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о нападении двух мужчин с ножом на таксиста в Москве. Сначала злоумышленники обманным путем завладели телефоном 22-летнего водителя, а затем угрожая ножом требовали отвезти их в ломбард, чтобы сдать телефон. После отказа они вышли из машины и развязалась драка.