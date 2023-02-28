Синоптик Вильфанд спрогнозировал оттепель в начале марта Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже второго марта в Москве может наступить оттепель, но приравнивать ее к метеорологической весне преждевременно. До конца недели температура воздуха будет колебаться около нуля градусов. Об этом рассказали в Агентстве городских новостей «Москва» со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В ночь на первое марта температура воздуха может быть от пяти до семи градусов мороза, а днем потеплеет до двух градусов ниже нуля.

Самым же теплым днем недели станет 3 марта, поскольку в этот день температура воздуха в столице может подняться до двух градусов тепла, однако специалист отметил, что холода еще вернутся в Московский регион, поэтому называть это весной пока рано.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о сильных порывах ветра в столице во второй половине дня 28 февраля. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, поэтому следует быть внимательными и аккуратными при передвижении по городу.