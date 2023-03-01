Нарколог Масякин рассказал о неэффективности безалкогольного пива при борьбе с зависимостью

Запах пива вызывает обострение тяги к алкоголю и провоцирует рецидив зависимости Фото: Олег УКЛАДОВ

В борьбе с зависимостью не поможет безалкогольное пиво или вино, заявил директор Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин в беседе с АГН «Москва».

По словам врача, в безалкогольное пиве содержится небольшой процент этилового спирта. Один только запах этого напитка вызывает обострение тяги к алкоголю и провоцирует срыв.

Нарколог добавил: состав безалкогольного пива довольно вредный. В нем содержатся химические красители, имитаторы вкуса, консерванты, много сахара и других подсластителей.

«Для здорового и разумного образа жизни подходят напитки, в которых нет намека на алкоголь - ни вкусового, ни психологического», - подчеркнул нарколог. Он посоветовал пить минеральную воду, морсы и соки, например, из ягод и цитрусовых.

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