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НовостиПроисшествия1 марта 2023 8:15

Один человек погиб при пожаре в лифте на Тайнинской улице в Москве

Одна женщина пострадала, 15 жильцов дома спасли сотрудники МЧС
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Площадь возгорания составила 50 кв. метров

Площадь возгорания составила 50 кв. метров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в 17-этажном доме на Тайнинской улице произошел пожар: горели комната консьержа и лифтовый холл. В результате возгорания погиб один человек, 15 жильцов дома спасли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы поступило в экстренные службы 1 марта в 10:19. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Они полностью ликвидировали возгорание через 20 минут – в 10:39. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

По данным столичной прокуратуры, в результате ЧП пострадала женщина. Организована проверка.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 28 февраля, на западе Москвы одного человека спасли из пожара в квартире многоэтажного дома. Огонь вспыхнул в квартире на ул. Генерала Глаголева. Сведения о пострадавших не поступили.