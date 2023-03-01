Четверо полицейских избили посетителей караоке-клуба на юго-востоке Москвы

Конфликт произошел в заведении на улице Юных Ленинцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четверых сотрудников полиции подозревают в избиении посетителей караоке-бара на юго-востоке столицы, сообщает источник KP.RU.

Инцидент произошел еще в декабре 2021 года, однако уголовное дело по факту случившегося возбудили летом 2022 года. Фигурантами стали четверо патрульных ОМВД по району Кузьминки.

По версии следствия, они устроили драку в заведении на улице Юных Ленинцев. В результате конфликта пострадали два посетителя караоке-бара, одного из них госпитализировали в медицинское учреждение. Детали случившегося устанавливается. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что шестеро подростков в масках избили мужчину на улице Юных Ленинцев в Москве. Инцидент произошел в субботу, 25 февраля. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.