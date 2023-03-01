В Москве за сутки выявили 3413 новых случав заражения COVID-19

С начала пандемии в столице зафиксировали 3 421 770 случаев COVID-19 Фото: pixabay.com

Москве за минувшие сутки зарегистрировали 3413 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 1914 человек. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в среду, 1 марта.

В стационары попали154 горожанина, 2868 пациентов выздоровели, вирус унес жизни 12 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 421 770 случаев COVID-19, 3 223 613 жителя вылечились, а 48 217 человек скончались от осложнений и последствий болезни.

В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились ковидом 13 438 человек. Госпитализировали 1950 жителей страны, еще 16 557 пациентов выздоровели, 37 россиян с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

Как писал KP.RU, за прошедшую неделю в Москве заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 27%. Реже всего стали болеть дети от семи до 14 лет.