Образовательный курс для женщин запустили в Москве в рамках проекта «Мама онлайн»

Образовательная программа заинтересует тех, кто планирует открыть собственное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве в рамках проекта «Мама онлайн» подготовили курс для женщин. Жительницам столицы расскажут об особенностях мышления работников по найму и предпринимателей, сообщили на сайте столичной мэрии.

Образовательная программа заинтересует тех, кто планирует открыть собственное дело. Обучение бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Курс состоит из четырех вебинаров и одного очного практического занятия. Онлайн-встречи будут проводиться в 12:00. Первое занятие состоится 7 марта, на нем участников курса научат анализировать доходы и расходы, а также стоить отношения с сотрудниками. Вторая лекция пройдет 9 марта, она будет посвящена изучению главных компетенций предпринимателя. Еще два занятия организуют 14 и 16 марта.

Практический семинар пройдет 17 марта в павильоне «Арт. Техноград» на ВДНХ. Эксперты будут разбирать работы всех участниц курса.

Ранее KP.RU писал, что мэр Сергей Собянин утвердил планы по развитию системы образования Москвы на 2023 год. Большое внимание будет уделяться развитию учебных электронных сервисов.