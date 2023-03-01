Большую Кольцевую линию московского метро запустили 1 марта

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыли движение по всей Большой Кольцевой линии метро (БКЛ).

«Большая кольцевая линия значительного улучшит работу Московского метро, а вместе с ней и всей транспортной системы Москвы», - подчеркнул градоначальник.

В эксплуатацию ввели девять новых станций БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Полный оборот по кольцу займет 90 минут.

Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из самых крупных во всем мире проектов метростроения. Специалисты построили 70 километров линий, 31 станцию и три электродепо.

Ранее KP.RU писал, что в феврале мэр Москвы Сергей Собянин предложил Владимиру Путину принять участие в открытии БКЛ. Градоначальник отметил важность запуска БКЛ для развития столичной подземки.