Сергей Собянин поздравил москвичей с открытием Большой Кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с открытием БКЛ Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с открытием Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Советующее видео опубликовано в телеграм-канале градоначальника.

«Дорогие москвичи, сегодня большое историческое событие для нашего города, для каждого из нас. Мы гордимся московским метро, пользуемся им, это, по сути дела, сердце нашего города. Сегодня запускается Большая кольцевая линия, которая сделает метро более современным, более удобным для каждого из нас. Спасибо огромное за терпение! Спасибо! С победой», - сказал он.

Ранее KP.RU писал, что 1 марта Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро. В эксплуатацию ввели девять последних станций: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская». Полный оборот по кольцу займет 90 минут.