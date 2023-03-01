Запуск БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Московской области

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Ввод Большой Кольцевой линии улучшил транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Московской области, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, три станции МЦК, 8 – на МЦД-1 и МЦД-2. Пассажирам удастся экономить до 45 минут в дороге. Помимо этого, Большая Кольцевая линия разгрузит Кольцевую и радиальные линии столичной подземки, Московское центрального кольцо и дороги.

Собянин добавил, что с запуском БКЛ также появилось свыше шести тысяч новых рабочих мест.

«От всей души благодарю строителей за колоссальную и качественную работу! Спасибо команде проектировщиков и архитекторов. И, конечно, огромное спасибо Президенту России, который всегда поддерживает проекты развития Москвы», - сказал он.

Ранее KP.RU писал, что вход на все станции БКЛ будет бесплатным для пассажиров в течение пяти дней.