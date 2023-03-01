Мужчина заживо сгорел при пожаре в бытовке на юго-востоке Москвы

1 марта 2023 года произошло возгорание нежилого помещения на Волгоградском проспекте Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в бытовке в результате пожара. Возгорание произошло 1 марта в нежилом помещении на Волгоградском проспекте, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

Тело обнаружили пожарные после ликвидации возгорания. По предварительной информации, мужчина проводил электромонтажные работы в бытовке. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев, изучают камеры видеонаблюдения. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что утром 1 марта пожар произошел в комнате консьержа и лифтовом холле на Тайнинской улице. Один человек погиб, еще один – пострадал. Сотрудники МЧС спасли 15 жильцов дома. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. По факту случившегося возбудили уголовное дело.