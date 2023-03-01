Врач опроверг миф о пользе чеснока для укрепления иммунитета

Если у человека снижен иммунитет, то поднять его только употребляя чеснок не получится Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с «Лентой.ру» развеял популярный миф пользе чеснока для укрепления иммунитета.

По словам специалиста, чеснок, кисломолочные продукты и витамин С полезны для поддержания здоровья. Однако они при слабом иммунитете недостаточно употреблять эти продукты.

«Но если у человека снижен иммунитет, то поднять его только употребляя повышенные порции витамина С или чеснока не получится. Напротив, могут возникнуть проблемы с ЖКТ», - предупредил он.

Врач добавил: обычно иммунитет снижается из-за плохой экологии, несбалансированного питания, стресса и постоянного переутомления. Также на состояние человека негативно влияют вредные привычки и тяжелые заболевания.

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