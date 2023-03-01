Две женщины пострадали в ДТП на Чагинской улице в Москве

В Москве на Чагинской улице произошла авария с участием двух иномарок Фото: прокуратура Москвы

В Москве на Чагинской улице произошла авария с участием двух иномарок. В результате ДТП пострадали две женщины, их госпитализировали в медицинское учреждение, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель «Мерседеса» выехал на полосу, непредназначенную для встречного движения, и влетел в машину «Киа». Транспортные средства сильно повреждены: немецкая иномарка превратилась в груду металла, а у «Киа» помят бампер. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует ход проверки. Виновного в нарушении правил дорожного движения, приведших к аварии, привлекут к ответственности.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 28 февраля, таксист сбил 7-летнего ребенка на пешеходном переходе на Измайловском бульваре в Москве. Пострадавшего доставили в больницу, о степени его травм не уточняется.