Синоптик Тишковец предупредил москвичей о возвращении «арктических» холодов в марте

После оттепели в столицу вновь вернутся морозы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в ближайшие дни сохранится оттепельная погода, однако «арктические» холода вернутся в город в марте, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с агентством ТАСС.

«Плюсовые температуры ожидаются, завтра вполне себе, но рассчитывать на приход весны не надо, март холодный у нас будет, и возвраты арктических холодов будут», - сказал он. По словам синоптика, метеорологическая веста придет в столицу лишь в апреле.

Тишковец добавил: в четверг, 2 марта, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, а вечером – обложной снегопад. Столбики термометров будут колебаться от одного-трех градусов ниже нуля. Атмосферное давление понизится и составит 738 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал оттепель в столице начале марта. Однако это не значит, что в город придет весна.