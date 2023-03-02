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НовостиПроисшествия2 марта 2023 7:13

Автомобиль влетел в стоящую на трассе машину на 28-м км Киевского шоссе в Москве

Информация о пострадавших уточняется
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На месте ДТП работают оперативные службы города

На месте ДТП работают оперативные службы города

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на 28-м километре Киевского шоссе произошла авария с участием двух автомобилей: машина влетела в стоящую на трассе легковушку. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

На подставленных кадрах с места происшествия видно, как водитель протаранил автомобиль, стоящий на дороге. В этот момент из легковушки собирался выйти человек. После столкновения транспортное средство отбросило к обочине. На месте ДТП работают оперативные службы города. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Движение в сторону центра серьезно осложнено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что две женщины пострадали в ДТП на Чагинской улице в Москве. Водитель «Мерседеса» выехал на полосу, непредназначенную для встречного движения, и влетел в машину «Киа». На песте работали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.