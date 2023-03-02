Два пассажира упали под прибывающие поезда в метро Москвы утром 2 марта

Один пассажир погиб на Таганско-Краснопресненской линии Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитене утром 2 марта произошло два инцидента с падением пассажиров на пути, сообщает источник KP.RU.

Так, на Таганско-Краснопресненской линии около семи утра человек упал под прибывающий поезд на «Октябрьском поле». В результате случившегося он получил травмы несовместимые с жизнью. Затем через пять мнут – в 07:35 – на Калужско-рижской линии метро на станции «Ботанический сад» пассажир оказался на рельсах . Он получил травмы, пострадавшего госпитализировали в одну из столичных больниц.

Утром 2 марта в столичном Департаменте транспорта сообщали о сбое в движении поездов на «фиолетовой» и «оранжевой» ветках подземки. Оба случая произошли из-за человека на путях. Сейчас составы ходят в соответствии с графиком.

Ранее KP.RU сообщал, что 24 февраля из-за человека на путях были увеличены интервалы движения поездов на Кольцевой линии метро. Через пять минут задержки были устранены.