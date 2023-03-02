Около станций Большого кольца метро созданы многофункциональные общественные пространства

Фото: АО «Мосинжпроект»

Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, запуск всего маршрута БКЛ создал удобства для жителей не только в подземке, но и вокруг станций.

«Все территории, прилегающие к станциям Большой кольцевой линии метро, приобрели новый облик благодаря многофункциональному благоустройству, - отметил Бочкарев. - Работы выполнены по современным стандартам с учетом потребностей местных жителей и транзитных пассажиров».

По его словам, рядом с входными павильонами разместились парки, скверы, спортплощадки, велодорожки, пункты общепита, разные коммерческие сооружения. Для примера: общественная зона у станции «Сокольники» северо-восточного участка БКЛ. От наземного павильона до парка «Сокольники» можно прогуляться по аллее со скамейками-клумбами.

«В сезон здесь будет проведено озеленение, - уточнил заммэра. - На улице Гастелло и в Поповом проезде обустроят две спортивные площадки сразу для нескольких видов спорта – баскетбола, волейбола и воркаута».

Некоторыми деталями проектов благоустройства около станций БКЛ поделился Юрий Кравцов, генеральный директор АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро). Рядом с «Кунцевской», например, создано пространство со сложным искусственным рельефом.

«Здесь применен прием геопластики, давший возможность создать озелененные холмы, органично вписав технические сооружения метрополитена и разместив отдельное пространство для отдыха со сквером и амфитеатром», – уточнил Юрий Кравцов.

По его словам, еще один интересный проект - новый сквер рядом со станцией «Кленовый бульвар» восточного участка БКЛ. Его украсили в стиле расположенного по соседству музея-заповедника «Коломенское». По всей пешеходной зоне - деревья, кустарники, газоны и цветники. Кроме того, здесь поставили фонари, лавочки, урны, вазоны.

Напомним, Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в первый день весны движение по всей Большой кольцевой линии метро.

«Сегодня историческое событие не только для метро, но и для всей транспортной системы, и для города Москвы, - сказал Сергей Собянин. - Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему, и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы. Это, конечно, огромный и важный проект».

ВАЖНО

Большая кольцевая линия метро стала главным проектом российского метростроения.

Длина маршрута - более 70 километров. На нем - 31 станция.

Большое кольцо соединяет действующие и перспективные линии столичного метро, платформы МЦК и МЦД.