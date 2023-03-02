В Москве выявили 2788 новых случав заражения COVID-19 за сутки

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 422 558 случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 2788 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее в столице COVID-19 заболели 3413 человек, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф в четверг, 1 марта.

Госпитализация потребовалась для 179 горожан, 2244 пациента выздоровели, вирус унес жизни 11 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 422 558 случаев COVID-19, 3 225 857 жителей вылечились, 48 228 человек умерли от осложнений и последствий болезни.

В России последние 24 часа коронавирусом заразились 14 096 человек. В стационары попали 1766 жителей страны, еще 13 937 пациентов выздоровели после болезни. При этом 39 россиян с подтвержденным диагнозом «коронавирус» умерли.

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