Пожар произошел в одном из корпусов Московского политехнического университета

Пожар произошел в здании Московского политеха днем 1 марта Фото: Мария ЛЕНЦ

Людей эвакуируют из здания Московского политехнического университета в связи с возгоранием. Огонь вспыхнул в одном из корпусов учебного заведения на Большой Семеновской улице днем 1 марта, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

В здании вуза произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением офисной мебели. Информация о пострадавших не поступала. Сотрудникам МЧС удалось полностью ликвидировали возгорание в течение пяти минут. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Ранее KP.RU писал, что накануне, 1 марта, мужчина заживо сгорел при пожаре в бытовке на юго-востоке Москвы. Его тело обнаружили сотрудники экстренных служб после ликвидации возгорания. По предварительной информации, мужчина проводил электромонтажные работы. Столичные следователи устанавливают детали случившегося.