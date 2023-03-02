Синоптик Леус спрогнозировал рекордные сугробы до 41 см в Москве к утру понедельника

К утру понедельника высота снежного покрова в Москве достигнет 36-41 см Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве к понедельнику, 6 марта, высота снежного покрова увеличится до рекордных значений – 41 сантиметра, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, утром 2 марта высота сугробов в столице достигла 35 сантиметров, что на пару сантиметров ниже климатической нормы. Однако атмосферные осадки ожидаются в Москве вечером и ближайшей ночью. Затем снег посыплет в субботу и воскресенье, 4 и 5 марта.

«Основные снегопады ожидаются во второй половине субботы и в ночь на воскресенье – учитывайте это, планируя свои выходные», - написал метеоролог.

Леус добавил, что самые высокие сугробы в Москве фиксировались 20 и 25 февраля: тогда высота снежного покрова составила 38 сантиметров.

Как писал KP.RU, синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей о возвращении «арктических» холодов в марте. По его словам, метеорологическая весна придет в город лишь в апреле.