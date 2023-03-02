Операторы отключают в России 3G

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В Москве, а также в других регионах, этот процесс уже начался . «КП» узнала у МТС , чем это грозит пользователям мобильной связи.

- В Москве на данный момент на него уже переведено около 62% базовых станций, работавших раньше в стандарте третьего поколения. К концу 2023 года мы планируем перевести большинство базовых станций 3G в самый актуальный на сегодняшний день стандарт сотовой связи – LTE, - подтвердил информацию оператор.

- Сейчас смартфонами 3G в столице пользуются около 3% наших абонентов - подавляющее большинство уже перешло на гаджеты с поддержкой LTE, который позволяет пользоваться интернетом на высокой скорости. Таким образом, поддержка сетей 3G теряет смысл: в прошлом году 98% всего интернет-трафика прошло именно в сети LTE. Чтобы увеличить емкость и, соответственно скорость сетей, мы используем частоты устаревшего ресурса для самого актуального – проводим рефарминг частот, - пояснили в пресс-службе компании.

По данным мобильного оператора, там, где замена частот уже произошла, скорость интернета увеличилась в среднем на 30%, емкость сетей — на 28%. В Москве и области средняя скорость мобильного интернета приближается к 60 Мбит/с.

В компании уточнили, что большинство действующих абонентов отключение сети 3G не заметят.В целом по России компания перевела частоты 2100 МГц, выделенные под 3G, на современный стандарт связи уже в 33 регионах страны МТС.

- После 2025 года, по мере прекращения использования 3G-телефонов, мы планируем постепенно выключать по всей России оставшиеся сети старого поколения, что даст прирост скорости в сетях LTE еще на 12%, - уточнил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.