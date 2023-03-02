Поезда на Кольцевой линии метро задерживаются из-за человека на путях

На коричневой ветке метро временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитене на Кольцевой линии задерживаются поезда из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером в четверг, 2 марта.

«На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути», - сказано в сообщении. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется.

Через десять минут движение на Кольцевой линии восстановили и начали вводить в график.

Ранее KP.RU писал, что сегодня утром два пассажира упали под прибывающие поезда в метро. Первый инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии, от полученных травм человек погиб. Второй случай — на Калужско-Рижской линии метро на станции «Ботанический сад»: пассажир получил травмы, его госпитализировали в больницу. На «фиолетовой» и «оранжевой» ветках подземки задерживались поезда.