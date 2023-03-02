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НовостиОбщество2 марта 2023 16:03

Поезда на Кольцевой линии метро задерживаются из-за человека на путях

Из-за инцидента временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
На коричневой ветке метро временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке

На коричневой ветке метро временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Московском метрополитене на Кольцевой линии задерживаются поезда из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта вечером в четверг, 2 марта.

«На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути», - сказано в сообщении. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация о состоянии пассажира, который оказался на рельсах, не уточняется.

Через десять минут движение на Кольцевой линии восстановили и начали вводить в график.

Ранее KP.RU писал, что сегодня утром два пассажира упали под прибывающие поезда в метро. Первый инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии, от полученных травм человек погиб. Второй случай — на Калужско-Рижской линии метро на станции «Ботанический сад»: пассажир получил травмы, его госпитализировали в больницу. На «фиолетовой» и «оранжевой» ветках подземки задерживались поезда.