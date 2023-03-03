Гидрометцентр: небольшие осадки и температура до +1 градуса ожидается в Москве 3 марта

Небольшие осадки и температура до +1 градуса ожидается в Москве 3 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве днем 3 марта ожидается перепад температура воздуха от -1 до +1 градуса. Небольшие осадки в виде мокрого снега будут идти на протяжении всего дня. Об этом рассказали на портале Гидрометцентра России.

На дорогах и тротуарах столицы по прежнему образуется гололедица. Атмосферное давление в течение всех суток будет на уровне 736 миллиметров ртутного столба.

В ночное время суток немного похолодает до четырех градусов ниже нуля, а осадки в виде мокрого снега продолжат идти.

Ранее KP.RU писал, что из-за гололедицы в Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до полудня четвертого марта. Это предупреждение означает, что погода может быть потенциально опасна и необходимо предпринимать дополнительные меры предосторожности при передвижении по городу.