«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до полудня 4 марта

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до 12:00 4 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области из-за сильной гололедицы. Предупреждение будет действовать до полудня субботы, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 12 ч. 04 марта. Местами на дорогах гололедица», - сказано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов социально-экономической деятельности. В непогоду водителей просят не превышать скорость и избегать резких маневров, а пешеходам советуют аккуратно передвигаться по улицам, чтобы не поскользнутся.

Ранее KP.RU писал, что синоптик центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал рекордные сугробы до 41 см в Москве к утру понедельника. Основные снегопады ожидаются 4 и 5 марта.