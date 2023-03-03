Отоларинголог Лашина рассказала к чему может привести злоупотребление алкоголем Фото: Shutterstock

О вреде злоупотребления алкоголем уже было много рассказано, однако несмотря на все очевидные последствия, есть еще ряд возможных последствий. От этого может ухудшиться слух, а также это может привести к проблемы с восприятием речи. Об этом рассказали в АГН «Москва» со слов врача-отоларинголога консультативно-диагностического отделения Центра медицинской профилактики Депздрава Москвы Анны Лашиной.

В зависимости от объемов выпитого, может оказываться негативное влияние на волосковые клетки внутреннего уха. Эти клетки отвечают за преобразование звуков в сигналы, которые далее проходят анализ слуховой зоной больших полушариев мозга.

Регулярное употребление алкоголя может способствовать отмиранию этих клеток, что приведет к не самым приятным последствиям.

Также частое употребление алкоголя может вызывать нарушения в работе вестибулярного аппарата, которые могут приводить к пространственной дезориентации и головокружению.

Поделилась же врач этой информацией во Всемирный день слуха, который отмечается третьего марта.

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