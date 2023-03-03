Синоптик Леус: в Москве за прошедшие сутки высота снежного покрова увеличилась на 2 сантиметра

В Москве за прошедшие сутки высота снежного покрова увеличилась на 2 сантиметра Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве к утру 3 марта высота снежного покрова увеличилась на два сантиметра по сравнению с предыдущим днем. Высота сугробов по данным главной метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в 37 сантиметров. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня в столице прогнозируется небольшая оттепель, которая может немного уменьшить высоту снежного покрова, однако на выходные снова прогнозируются снегопады, которые снова образуют сугробы, которые могут стать самыми большими с начала холодного сезона.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 3 марта ожидается температура воздуха до +1 градуса и небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.