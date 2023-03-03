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НовостиОбщество3 марта 2023 8:08

Таксист на западе Москвы изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку

Он совершил насильственные действия применяя физическую силу
Роман ПОЛОСИКОВ
Таксист на западе Москвы изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку

Таксист на западе Москвы изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку

Фото: ГСУ СК России по Москве

В припаркованном автомобиле на улице Ярцевской в Москве 2 марта 2023 года 32-летний водитель такси совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пассажирки 2006 года рождения. Он воспользовался беспомощностью девушки и применял физическую силу. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

Следователям удалось задержать мужчину и предъявить ему обвинение в данном преступлении.

На данный момент следователи продолжают проводить мероприятия и экспертизы, которые позволят укрепить доказательную базу по данному делу, а в ближайшее время сотрудники будут ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде лишения свободы.

Ранее KP.RU рассказывал, что мужчина в Москве изнасиловал свою знакомую, угрожая убийством. Противоправные действия он совершил в квартире дома на улице Академика Королева.