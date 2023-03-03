Таксист на западе Москвы изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку Фото: ГСУ СК России по Москве

В припаркованном автомобиле на улице Ярцевской в Москве 2 марта 2023 года 32-летний водитель такси совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пассажирки 2006 года рождения. Он воспользовался беспомощностью девушки и применял физическую силу. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

Следователям удалось задержать мужчину и предъявить ему обвинение в данном преступлении.

На данный момент следователи продолжают проводить мероприятия и экспертизы, которые позволят укрепить доказательную базу по данному делу, а в ближайшее время сотрудники будут ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде лишения свободы.

Ранее KP.RU рассказывал, что мужчина в Москве изнасиловал свою знакомую, угрожая убийством. Противоправные действия он совершил в квартире дома на улице Академика Королева.