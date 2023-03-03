За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 2427 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Shutterstock

Врачи в Москве зафиксировали 2427 новых случаев заражения коронавирусом за сутки по данным на 3 марта. Большинство зараженных проходят амбулаторное лечение, а госпитализация понадобилась лишь для 156 пациентов. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа в Москве скончались 12 человек от последствий и осложнений заболевания. Полностью же выздороветь и избавиться от всех симптомов смогли 1722 человека.

Москва по прежнему находится на первой строчке в списке зафиксированных новых заболеваний по всей стране. Вторая же строчка также неизменно занята Санкт-Петербургом. Врачи рекомендуют не забывать о необходимости проходить курс вакцинации, чтобы снизить риск заболевания и дальнейшего его распространения.

Ранее KP.RU писал, что 2 марта в Москве было выявлено 2788 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализация же понадобилась для 179 пациентов.