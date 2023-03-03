На Ленинском проспекте Москвы в одной из квартир убита супружеская пара Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве в одной из квартир на Ленинском проспекте нашли два тела 53-летнего мужчины и 49-летней женщины с признаками насильственной смерти. Супружеская пара давно снимала эту квартиру, но в последнее время перестала выходить на связь с друзьями и родственниками. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Следственного комитета.

По факту двойного убийства уже возбуждено уголовное дело.

Сейчас на месте преступления работают сотрудники правопорядка. Им предстоит собрать необходимые материалы, которые помогут установить подозреваемых и оперативно их задержать.

В ходе расследования предстоит установить, что могло стать причиной столь жестокого преступления, а криминалисты уже осматривают квартиру в поисках улик.

Ранее KP.RU рассказывал, что на западе Москвы таксист в припаркованной машине изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку. Он воспользовался ее беспомощностью и применил физическую силу.