Синоптик Вильфанд предупредил об аномально низком атмосферном давлении в Москве 5 марта Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве пятого марта ожидается аномально низкое атмосферное давление. К этому приведет крайне необычное перемещение циклона с северо-востока на юго-запад. Об этом рассказал в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу оно упадет до значений в 730-732 мм рт. ст.

Уже в воскресенье падение атмосферного давления продолжится и его значения будут около 725 миллиметров ртутного столба. Это очень низкий показатель, который ниже нормы на целых 22-23 миллиметра, что встречается крайне редко.

В ночь с 4 на 5 марта будет температура около трех градусов ниже нуля, а уже днем воздух прогреется до нуля градусов. Местами в столице возможны небольшие осадки в виде мокрого снега.

Ранее KP.RU писал, что за прошедшие сутки в Москве высота снежного покрова увеличилась на два сантиметра. После грядущей небольшой оттепели могут вернуться снегопады, которые увеличат сугробы до максимальных значений за весь холодный период.