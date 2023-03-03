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НовостиОбщество3 марта 2023 16:54

Диетолог Соломатина назвала способы пережить резкое снижение атмосферного давления

Отказ от тяжелой пищи и полноценный сон могут стать спасением в такие дни
Роман ПОЛОСИКОВ
Диетолог Соломатина назвала способы пережить резкое снижение атмосферного давления

Диетолог Соломатина назвала способы пережить резкое снижение атмосферного давления

Фото: EAST NEWS

При резком снижении атмосферного давления люди могут ощущать различные недомогания, а особенно это касается тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. О том, как можно облегчить страдания рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

Физическая активность на свежем воздухе, полноценный и качественный сон, отказ от тяжелой пищи и употребление нормального количества воды могут помочь переждать резкие скачки атмосферного давления.

Некоторые люди в такие периоды могут ощущать обострение проблем с работой сердца, различную боль и прочие неприятные ощущения, а также может появиться сильная усталость.

Ранее KP.RU писал, что 5 марта в Москве ожидается аномально низкое значение атмосферного давления. Его показатели могут быть ниже нормы на 22-23 миллиметра ртутного столба и остановиться на значении в 722 мм рт. ст.

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