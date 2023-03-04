Наталья Сергунина: В Москве в этом году откроют 15 мемориальных досок

Фото предоставлено пресс-службой аппарата мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина поделилась подробностями установки в столице новых мемориальных досок в 2023 году. В январе-феврале в городе таким образом уже была увековечена память советских разведчиков Морриса и Леонтины Коэн. Кроме того, открыт памятник основоположнику научной педагогики в России, преподавателю и писателю Константину Ушинскому.

«До конца года в Москве установят 15 мемориальных досок. 10 из них будут посвящены героям Советского Союза. Доски размещают на фасадах домов, где жили или работали выдающиеся соотечественники — ученые, военнослужащие, артисты, педагоги и государственные деятели, внесшие значительный вклад в развитие страны. Их достижения — пример для потомков. Увековечивание памяти помогает поддерживать связь поколений», — отметила Наталья Сергунина.

Напомним: в столице сейчас установлено примерно две тысячи мемориальных досок. Из них свыше 200 появились с 2011 по 2022 годы. Решение об установке той или иной доски принимает комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Обращения по таким вопросам поступают от общественных объединений, государственных структур и юридических лиц.

До конца года откроют мемориальные доски в честь героев Советского Союза:

- в Центральном округе: генерал-майору Василию Молокову, генерал-полковнику Николаю Антошкину и полковнику Генриху Гофману;

- в Юго-Западном: заслуженному пилоту СССР, генерал-лейтенанту Леониду Жолудеву и старшему лейтенанту Гатаулле Салихову;

- в Северо-Западном: главстаршине Екатерине Деминой, генерал-полковнику Сергею Ушакову и полковнику Дмитрию Каприну;

- в Северном: генерал-лейтенанту Сергею Долгушину и генерал-лейтенанту, дважды Герою Советского Союза Василию Глазунову.

Также появятся доски:

- профессору, доктору юридических наук, члену-корреспонденту Российской академии наук Вениамину Яковлеву;

- дирижеру, пианисту и композитору, народному артисту СССР Геннадию Рождественскому;

- почетному гражданину Москвы, председателю Московского городского совета ветеранов Владимиру Долгих;

- поэту, теле- и радиоведущему, заслуженному деятелю искусств России Андрею Дементьеву;

- композитору и педагогу, народному артисту РСФСР Николаю Сидельникову.

А в Михайловском саду на улице Бахрушина ожидается открытие монумента актеру театра и кино, народному артисту СССР Михаилу Ульянову.