Небольшой снег, гололед и до -2 градусов ожидаются в Москве 4 марта

Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в субботу, 4 марта, прогнозируется облачная погода и атмосферные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможен гололед, также на улицах и дорогах сохранится гололедица. Днем столбики термометров покажут около минус двух-нуля градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба, что немного ниже нормы. Влажность – 91%. В городе будет дуть ветер восточной четверти со скоростью 6-11 метров в секунду. В ночь на воскресенье продолжит идти снег, направление ветра изменится на западное, а температура воздуха опустится до трех-одного градуса ниже нуля.

Днем 5 марта ожидается облачность, по области умеренный снег, гололедица. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Воздух остынет до -1…+1 градуса.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд предупредил об аномально низком атмосферном давлении в Москве 5 марта. Столбики барометров опустятся на 22-23 мм ртутного столба.