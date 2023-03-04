Нарколог Масякин рассказал, что отказ от алкоголя поможет похудеть

Алкоголь замедляет метаболизм и провоцирует переедание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказ от алкоголя может помочь при похудении. Если исключить шесть бокалов вина по 175 мл в неделю, то можно сэкономить около 960 калорий, заявил нарколог Антон Масякин в беседе с РИА Новости.

По словам врача, алкоголь замедляет метаболизм и провоцирует переедание из-за выработки «белка ожирения».

Врач отметил, что уже через неделю после отказа от алкоголя человек может заметить, что стал лучше спать. Кроме того, постоянно употребление спиртного становится причиной головных болей и отеков, а также нарушения сна. Еще один плюс – улучшение работы печени.

«В то время как в норме за ночь должно пройти шесть-семь фаз "быстрого" сна, у людей, злоупотребляющих алкоголем, таких фаз обычно бывает только одна-две», - предупредил Масякин.

Нарколог добавил: после отказа от вина и других алкогольных напитков человек может не только похудеть, но и наладить режим сна и бодрствования. Помимо этого, настроение станет стабильным, концентрация улучшится, а энергии будет в разы больше.

Ранее KP.RU сообщал, что отоларинголог Анна Лашина предупредила об ухудшении слуха и проблемах с восприятием речи у людей, злоупотребляющих алкоголем.