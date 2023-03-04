«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе до утра 5 марта

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области из-за гололедицы Фото: Евгения ГУСЕВА

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области из-за сильной гололедицы. Предупреждение будет действовать до утра воскресенья, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Прочие опасности. Период предупреждения до 08 ч. 05 марта. Местами на дорогах гололедица», - сказано в сообщении.

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время гололедицы водителей просят быть осторожнее на дорогах: не превышать скорость, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендуют аккуратно передвигаться по ледяной поверхности, чтобы не поскользнутся.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве 4 марта ожидается облачная погода, снег, мокрый снег и гололед. На дорогах сохранится гололедица. Днем столбики термометров покажут до -2...0 градусов.