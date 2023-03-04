Нутрициолог Панова посоветовала пить не больше двух чашек кофе в день

Кофе раздражает стенки желудка и мешает выработке серотонина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В день можно употреблять не более двух чашек в день, так можно избежать привыкания к данному напитку, заявила врач-нутрициолог Ольга Панова в беседе с «Москвой 24».

«Есть исследование, которое показывает, что у 30% людей на физическом уровне возникает привыкание к кофеину. Если они перестают пить кофе, их начинает буквально потряхивать», - отметила эксперт.

По словам специалистки, у зависимых от кофе людей без этого напитка нет бодрости. Кроме того, кофе негативно влияет на сердце: вызывает аритмию. Также не стоит употреблять его натощак, ведь это раздражает стенки желудка и мешает выработке серотонина.

Панова добавила, что калорийность кофе повышают различные добавки: молоко, сахар, сладкие сиропы. Она предупредила: большое количество глюкозы препятствует выработке коллагена, из-за этого цвет лица становится тусклым, образуются морщины.

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