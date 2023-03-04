Двое рабочих получили травмы на стройке на 2-й Хуторской улице в Москве

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося Фото: прокуратура Москвы

В Москве прокуратура организовала проверку факту травмирования двух рабочих на строительном объекте, расположенном на 2-й Хутороской улице, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Так, днем 4 марта, приведении работ в подвале в результате падения строительных лесов пострадал 18-летний парень. Днем 3 марта на этой же стройке во время технических работ 44-летний строитель упал с высоты второго этажа. Мужчину госпитализировали в одну из городских больниц, несмотря на оказанную медицинскую помощь он скончался.

Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что утром 4 марта в строящемся ЖК на западе Москвы произошло обрушение строительных лесов. Один человек погиб, двое пострадали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.