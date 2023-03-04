Первый компонент вакцины «Спутник V» закончился в Москве, ожидается поставка

В наличии вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» Фото: Shutterstock

В Москве закончился первый компонент вакцины против COVID-19 «Спутник V», сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы в разделе о вакцинации.

«В настоящее время вакцина «Эпивак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время в столице ожидается поставка вакцины Минздравом России. В настоящий момент доступен лишь второй компонент вакцины «Спутник V». Кроме того, нет в наличии вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее KP.RU писал, что в Москве за минувшие сутки выявили 2399 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 154 жителя столицы, еще 1433 пациента выздоровели после болезни, вирус унес жизни десяти человек. В Московской области ковидом заразились 282 жителя. В стационары попали 54 человека, 412 пациентов вылечились, летальных случаев зафиксировано не было.