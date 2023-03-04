В Депздраве Москвы напомнили о возможности ревакцинации любым компонентом «Спутника V»

В Москве у большинства населения сформировался иммунитет к COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве у большинства населения сформировался иммунитет к новой коронавирусной инфекции (COVID-19). При этом ревакцинироваться можно любым компонентом вакцины «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

«Для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины "Спутник V", в том числе только второй», - уточнили в Депздаве.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время ожидается поставка первого компонента препарата от Минздрава Российской Федерации.

Как писал KP.RU, ранее на официальном сайте столичной мэрии появилась информация о том, что в Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V». Запись на прививку этим препаратом приостановили. В наличии также нет вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».