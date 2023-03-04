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НовостиОбщество4 марта 2023 16:32

Московский терапевт Романенко предупредила об опасных последствиях низкого гемоглобина

Дефицит может привести к кислородному голоданию и летальному исходу
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Гемоглобин ниже 60 может стать причиной кислородного голодания

Гемоглобин ниже 60 может стать причиной кислородного голодания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Низкий гемоглобин может стать причиной кислородного голодания и привести к летальному исходу, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с «Москвой 24».

Специалистка напомнила, что гемоглобин – это основной компонент эритроцитов, который выполняет функцию переносчика кислорода по всему организму. Если этот показатель снижен незначительно, то у человека появляется слабость и снижается работоспособность. При большом дефиците эти симптомы более выражены.

«Человек просто не может встать с постели. У него одышка, ощущение нехватки воздуха при минимальных физических нагрузках», - уточнила врач.

Романенко добавила, что анемию различают по степеням тяжести. Если гемоглобин ниже 60, то это смертельно опасно для человека.

Как писал KP.RU, нутрициолог Ольга Панова посоветовала пить не больше двух чашек кофе в день: так можно избежать привыкания к кофеину. Эксперт отметила, что этот напиток раздражает стенки желудка, нарушает сон, мешает выработке серотонина и коллагена.