Умеренные осадки и и температура до +1 градуса ожидается в Москве 5 марта 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве днем 5 марта ожидается облачная погода и температура воздуха до одного градуса тепла. Местами в столице будут умеренные осадки в виде мокрого снега, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. О таком прогнозе стало известно на портале Гидрометцентра России.

На дорогах и тротуарах города может образовываться гололедица. Атмосферное давление в первой половине дня может быть на уровне 729 миллиметров ртутного столба.

В темное же время суток прогнозируется температура воздуха от трех до пяти градусов ниже нуля. Небольшой снег продолжит идти в столице и ночью, а ветер немного успокоится и будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление немного вырастет до 735 миллиметров ртутного столба, но это все еще значительно ниже нормы.

Ранее KP.RU писал, что из-за сильной гололедицы в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до утра пятого марта. Людям напоминают, что погода потенциально опасна, поэтому необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности.