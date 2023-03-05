Доктор Мясников рассказал о способности чеснока предотвращать рак Фото: pixabay.com

Регулярное употребление чеснока издревле считается крайне полезным для человека. О способности чеснока предотвратить рак толстого кишечника, а также предотвращать полипы, об этом рассказал в своем Telegram-канале известный доктор и телеведущий Александр Мясников.

До этого в рамках своей передачи «Доктор Мясников!» он большое внимание уделил тому, что чеснок снижает уровень холестерина, однако это не совсем доказано, потому что те исследования были довольно старыми. Несмотря на это, диетологи до сих пор рекомендуют употреблять хотя бы одну дольку чеснока в день.

Доктор отметил, что чеснок обладает противораковым свойством. Он может предотвращать полипы толстой кишки, а также снижать риск возникновения в толстой кишке раковых клеток. Всемирная организация рекомендует есть чеснок для профилактики аденом кишечника.

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