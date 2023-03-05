Синоптик Вильфанд рассказал когда в Москву придет весеннее потепление Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый месяц календарной весны уже наступил, однако погода продолжает держаться на зимнем уровне. Настоящего же потепления стоит ждать в столице в 20-х числах марта. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Обычно снежный покров сходит в московском регионе в первой декаде апреля, в прошлом году это как раз произошло 10 числа.

Специалист рассказал, что для России месяц март — зимний. Первые движения в сторону метеорологической весны начнутся в столице не раньше 20-х чисел марта. До этого времени небольшие потепления будут чередоваться с морозными днями.

Короткий период потепления придется как раз на праздничный день восьмого марта.

Ранее KP.RU писал о погоде в Москве 5 марта. Днем ожидается около одного градуса тепла и местами умеренные осадки. Порывы ветра в первой половине дня могут достигать 15 метров в секунду.