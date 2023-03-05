Сергей Собянин рассказал о высокой востребованности новых станций Большой кольцевой линии Фото: с сайта Сергея Собянина

Новые станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена с самого открытия пользуются огромным спросом у пассажиров. Таким наблюдением поделился в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

С самых первых часов работы новых станций они были максимально востребованы пассажирами.

Всего же за последние 12 лет в Московском метро появились 78 новых станций. Первого марта состоялось открытие Большой кольцевой линии на котором присутствовал президент России Владимир Путин.

В эксплуатацию ввели последние девять станций БКЛ, с открытия которых за первый день было совершено 190 тысяч поездок.

Ранее KP.RU рассказывал, что время ожидания поездов в час пик московского метро на новых станциях БКЛ сократилось до полутора минут. Этому способствовало открытие самого большого по площади электродепо — «Нижегородское».