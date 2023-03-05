Мэр Собянин рассказал о завершении строительства 15 объектов на ВДНХ до конца 2023 года Фото: telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

На ВДНХ в 2023 году планируют завершить строительство и реставрацию 15 различных объектов. В их числе будут национальные павильоны «Узбекистан» и «Абхазия». Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Все утраченные элементы будут восстановлены по архивным чертежам и сохранившимся историческим снимкам и фрагментам, которые удалось найти во время работ. Чаши фонтанов у павильона «Узбекистан» облицевали плиткой в традиционном национальном стиле.

Также в этом году планируют завершить реставрацию павильона «Мясная промышленность», где придадут новый облик скульптурной композиции «Боец с быком» и восстановят бетонные скульптуры быков, которые раньше украшали вход в здание.

До конца года завершатся работы и на других объектах крупнейшей выставки Москвы.

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